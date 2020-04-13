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منوعات

دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا.. طبيب أمريكي يكشف التفاصيل

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:23 ص
دواء جديد قد يكتب
دواء جديد قد يكتب نهاية كورونا
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عبد العزيز جمال

يسعى العالم إلى سرعة إيجاد لقاح أو علاج لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» الذي يشبه النار في الهشيم بعد اقتراب عدد المصابين حول العالم إلى 2 مليون شخص.

الدكتور اللبناني الأمريكي طلال النصولي، والناطق الرسمي  باسم الكلية الأميركية لأمراض الحساسية والربو والمناعة، تحدث في هذا الأمر مؤكدا أن هناك دواء لعلاج الحالات الحرجة المصابة بالفيروس.

الطبيب الأمريكي اللبناني كشف النقاب عن استخدام دواء "ريمديسفير"، في التجربة على  53 مريضا، مشيرا إلى انه أظهر نتائج إيجابية على 68% منهم، فيما توفي 18، وفقا لموقع العربية.

وتابع إن الدراسة أجريت على مصابين حالتهم سيئة جدا وكانوا في طريق الموت تماما، إلا أن الدواء أظهر نتائج إيجابية.

واستكمل  "طلال"، أن الدراسة خرجت من لوس أنجلوس الأميركية، وطبق الدواء في 3 دول،  هي أمريكا وكندا واليابان.

وبحسب ما ذكر الطبيب الأمريكي فإن لقاح المرض يحتاج ربما بين 6 أشهر إلى عام أو حتى عام ونصف، ولكن الدراسة الجديدة وتجربتها على حالات خطرة جدا مصابة بـ "كوفيد 19"، قد يقرب المسافة كثيرا وربما يكتب نهاية«كوفيد-19».

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