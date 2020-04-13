أخبار التوك شو.. أحمد موسى ينفرد بـ كلمات الأوبريت المنتظر أنت أقوى لنجوم العرب.. محمود سعد يطالب الدولة بتطبيق حظر شامل يوم شم النسيم





نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد مجموعة من الأخبار المهمة من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرزها:





أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، أنه سيتم البدء غدا "الاثنين" في صرف منحة العمالة غير المنتظمة والمقدرة بـ 500 جنيه لمدة 3 شهور من خلال 5600 منفذ لمكاتب البريد و600 مدرسة ومركز شباب وفروع البنك الزراعي، موضحا أن المرحلة الأولى المقرر أن تبد غدا ستشهد صرف المنحة لـ 300 الف شخص".









أكد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه من الصعب حاليا تسيير الرحلات الجوية لعودة المصريين بالخارج، مضيفا "لدينا خطة للحل حينما تنضبط الظروف".. وتابع "نتلقى عروضا كثيرة من رجال الأعمال للمساهمة في القضاء على أزمة كورونا.. العروض تنهال علينا".









قال اسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إنه عند تعليق الدراسة في المدارس والجامعات وجدنا من خلال الإحصاءات إن نسبة 88% من الحالات المصابة بفيروس كورونا لا تحتاج الى مستشفى وبنسبة 7% حالات حرجة وحالات أعراضهم حادة والبقية أعراض متوسطة .





حذر الإعلامي نشأت الديهي، من احتمالية حدوث أزمة اقتصادية في الفترة المقبلة؛ بسبب فيروس كوفيد 19 المعروف إعلاميا بـ كورونا المستجد.









قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام ، إن التزام المواطنين سيحدد ملامح الإجراءات المقبلة في مواجهة كورونا خلال شهر رمضان لأنه شهر تجمعات.





كشف الدكتور مدحت العدل الكاتب والسيناريست، عن إستعداده لتقديم أوبريت "أنت أقوى" غناء الكينج محمد منير وصابر الرباعي وسميرة سعيد وتامر حسنى وسيكون جاهز على أخر الإسبوع.





تحدث الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، عن بعض الإساءات التي شنها مواطنون في الكويت ضد مصر، مردفا "المثقفون رأوا ضرورة أن يتدخلوا لمنع أي وقيعة بين مصر والكويت".



