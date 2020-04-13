ليس لي دخل في غضبكما.. الجنايني يرد على الأهلي والزمالك.. فيديو

حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على الرد على غضب ناديي الأهلي والزمالك.





وقال "الجنايني" في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر، في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أنه ليس له دخل في غضب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.





وأضاف "الجنايني" أن قرارات لجنة الانضباط يرئسها قاضي جليل يدعى سيد البنداري ولا بمكنه مراجعة قراراته التي يتخذها وينفذ فيها قواعد اللائحة.



