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رياضة

ليس لي دخل في غضبكما.. الجنايني يرد على الأهلي والزمالك.. فيديو

الإثنين 13/أبريل/2020 - 03:33 ص
عمرو الجنايني
عمرو الجنايني
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عمرو ابوبكر
حرص عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم على الرد على غضب ناديي الأهلي والزمالك.

وقال "الجنايني" في تصريحات مع الإعلامي سيف زاهر، في برنامج ملعب اون تايم المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أنه ليس له دخل في غضب قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك.

وأضاف "الجنايني" أن قرارات لجنة الانضباط يرئسها قاضي جليل يدعى سيد البنداري ولا بمكنه مراجعة قراراته التي يتخذها وينفذ فيها قواعد اللائحة.

واشار الجنايني إلى أنه من الطبيعي أن يوجد معارضين مؤكدًا أن غضب الأهلي والزمالك اثبتوا له انه صح ويسير في الطريق الصحيح. 
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