الكاف يتحدث لأول مره عن أزمة الترجي والوداد بنهائي دوري ابطال افريقيا.. فيديو





وأضاف عبد المنعم باه، في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت " أن القرار تم اتخاذه بواسطه لجنه الانظباط مشددا ان جميع القضايا امام المحكمه الدولية تم حسمها لصالح الكاف باستثناء قضيه وحيده لذلك فمن الصعب على الوداد المغربي في كسب تلك القضية.





وتابع عبد المنعم باه، أن قرارات الكاف ضد فريق الأهلي الموسم قبل الماضي في نهائي دوري ابطال افريقيا امام الترجي كانت صائبه ولن تكن هدفها الحد من الغضب الجماهيري من جماهير الترجي.

















أكد عبد المنعم باه السكرتير العام للاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف " أن قرار الكاف كان صائب في اعلان الترجي التونسي بطلا للنسخه الماضية من بطولة دوري ابطال افريقيا 2019