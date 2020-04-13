باكيا على الهواء.. زوج طبيبة شبرا البهو يفجر مفاجأة عن سبب الوفاة.. فيديو

بكى الدكتور محمد الهنداوي، زوج الدكتورة سونيا عارف طبيبة شبرا البهو ضحية كورونا، قاءلا: "لم أبيكي بهذا الشكل من قبل خاصة أن أهالي قريتي تتعامل بهذا الشكل والمشهد المزهل.





وقال "محمد هنداوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" إن رئيس الوزراء تقدم بواجب العزاء والاعتذار نيابة عن الشعب المصري عما صدر من بعض الأهالي، مؤكدا أن السبب الرئيس في هذه الأزمة هو الجهل عن العلم والمعرفة بالأمور.





وأوضح زوج الدكتورة سونيا عارف ضحية كورونا، أن تصرف الحكومة والإجراءات التي اتخذتها بشأن زوجته جبرت بخاطره، موضحا أنه من أخطأ من أهالي شبرا البهو سيحاسب بالقانون.





وأشار إلى أن زوجته كانت تعافت من الكورونا قبل وفاتها، وأجريت عملية المسح مرتين وتأكد من سلبيتها، لافتا إلى أن أسباب أخرى تسببت في الوفاة بعيدا عن فيروس كورونا.