باكيا على الهواء.. زوج طبيبة شبرا البهو يفجر مفاجأة عن سبب الوفاة.. فيديو

بكى الدكتور محمد الهنداوي، زوج الدكتورة سونيا عارف طبيبة شبرا البهو ضحية كورونا، قاءلا: "لم أبيكي بهذا الشكل من قبل خاصة أن أهالي قريتي تتعامل بهذا الشكل والمشهد المزهل.
وقال "محمد هنداوي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" إن رئيس الوزراء تقدم بواجب العزاء والاعتذار نيابة عن الشعب المصري عما صدر من بعض الأهالي، مؤكدا أن السبب الرئيس في هذه الأزمة هو الجهل عن العلم والمعرفة بالأمور.
وأوضح زوج الدكتورة سونيا عارف ضحية كورونا، أن تصرف الحكومة والإجراءات التي اتخذتها بشأن زوجته جبرت بخاطره، موضحا أنه من أخطأ من أهالي شبرا البهو سيحاسب بالقانون.
وأشار إلى أن زوجته كانت تعافت من الكورونا قبل وفاتها، وأجريت عملية المسح مرتين وتأكد من سلبيتها، لافتا إلى أن أسباب أخرى تسببت في الوفاة بعيدا عن فيروس كورونا.
وأعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم، الأحد، خروج 21 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل جميعهم مصريون، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 447 حالة حتى اليوم.
وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 589 حالة، من ضمنهم الـ 447 متعافيًا.
وأضاف أنه تم تسجيل 126 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم رجل أجنبي، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.
وقال "مجاهد" إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 2065 حالة من ضمنهم 447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و159 حالة وفاة.