تايلاند تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا

أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين، تأكيد 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.





وأوضحت السلطات الصحية في البلاد أنه من بين الحالات الـ 28 الجديدة 18 مرتبطة بحالات سابقة وسبع حالات لم يكن لها صلة بحالات سابقة وثلاثة عائدين من إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا، حسبما أفادت وكالات الأنباء.





وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين، إن أغلب الحالات الجديدة في العاصمة بانكوك.



