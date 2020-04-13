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أخبار العالم

تايلاند تعلن ارتفاع عدد إصابات فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 08:45 ص
تايلاند تعلن ارتفاع
تايلاند تعلن ارتفاع عدد ضحايا فيروس كورونا
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت تايلاند، اليوم الاثنين، تأكيد 28 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وحالتي وفاة.

وأوضحت السلطات الصحية في البلاد أنه من بين الحالات الـ 28 الجديدة 18 مرتبطة بحالات سابقة وسبع حالات لم يكن لها صلة بحالات سابقة وثلاثة عائدين من إقليم جنوب سولاويسي في إندونيسيا، حسبما أفادت وكالات الأنباء.

وقال المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كوفيد-19 التابع للحكومة، تاويسين ويسانويوتين، إن أغلب الحالات الجديدة في العاصمة بانكوك.

ومنذ تفاقم التفشي في يناير، أعلنت تايلاند عن حالات إصابة بلغت 2579 حالة و40 وفاة بينما تعافى 1288 وعادوا لمنازلهم.
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