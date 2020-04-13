سلطنة عمان تعلن ارتفاعًا كبيرًا في أعداد إصابات فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة العمانية اليوم الاثنين، عن تسجيل 128 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 727 حالة، حسبما أفادت "سكاي نيوز"، في نبا عاجل لها.





وقررت السلطات العمانية، الأربعاء الماضي، إغلاق العاصمة مسقط اعتبارا من 10 أبريل في إطار إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.





كما قررت السلطات استمرار تعليق الدراسة في جميع المؤسسات التعليمية في السلطنة حتى إشعار آخر واستمرار خدمة التعلم عن بعد.





وفي وقت سابق، أعلنت عمان توقف وسائل النقل العام وسيارات الأجرة كإجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا.





وقالت السلطات العمانية إن قرار إيقاف النقل يستثني الحافلات والعبارات من وإلى مسندم ومصير.