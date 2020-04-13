AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تونس تخصص طائرة لإعادة الرياضيين العالقين في السعودية بسبب فيروس كورونا

الإثنين 13/أبريل/2020 - 06:43 م
صدى البلد
Advertisements
إسماعيل محمود
أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الحكومة التونسية قررت إرسال طائرة خاصة للمملكة العربية السعودية، وذلك لإعادة الرياضيين التونسيين في المملكة لبلدهم، في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت صحيفة الإتحاد الإماراتية، إلى أن تونس ستخصص طائرة عسكرية لإعادة الرياضيين التونسيين من المملكة يوم 19 أبريل الجاري.

وأضافت الصحيفة أن ذلك الأمر يأتي استجابة لطلب الجامعة التونسية لكرة القدم" اتحاد الكرة" وعشرات الرياضيين المحترفين في الأندية السعودية نظرًا لتوقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة بالكامل، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لاعب الهلال السعودي يوضع في الحجر الصحي بسبب كورونا

تونس تعلن إيقاف النشاط الرياضي بسبب كورونا

نجم الهلال السعودي يكشف تفاصيل وضعه في الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا

السعودية تطلق بطولة للألعاب الإلكترونية بمجموع جوائز نصف مليون ريال.. تفاصيل

لاعب الأهلي السعودي: ساعدت صديقي على الانتقال لنادي الاتحاد

الصحف الرياضية الإسبانية تواجه خطر الإغلاق بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

ترشيحاتنا

جريمة جديدة يرتكبها النظام القطري ضد المغتربين.. تعرف عليها

منحة الـ 500 جنيه.. وزير الاتصالات: اللي مجلوش الرسالة ميقلقش هنبعتلك

حذرت من خطر كبير.. ناسا : كويكب كبير يقترب بسرعة من الأرض .. فيديو

الصحة العالمية: شفاء 85 % من إصابات كورونا في مصر

بعد تسجيل أكبر ارتفاع يومي في عدد إصابات كورونا.. السعودية: الفيروس أصبح تحديا للجميع

إقالة مدير المخابرات العامة في الجزائر واسيني بوعزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتعشى إيه النهاردة .. أصابع سمك بالسمسم وسلطة كاليماري مكرونة بالكابوريا

الكافيه في البيت .. طريقة عمل عصير موز باللبن

يقوي المناعة ويعالج الأنيميا.. أقوى كوب فيتامين c