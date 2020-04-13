تونس تخصص طائرة لإعادة الرياضيين العالقين في السعودية بسبب فيروس كورونا





وأشارت صحيفة الإتحاد الإماراتية، إلى أن تونس ستخصص طائرة عسكرية لإعادة الرياضيين التونسيين من المملكة يوم 19 أبريل الجاري.





وأضافت الصحيفة أن ذلك الأمر يأتي استجابة لطلب الجامعة التونسية لكرة القدم" اتحاد الكرة" وعشرات الرياضيين المحترفين في الأندية السعودية نظرًا لتوقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا.





يذكر أن وزارة الرياضة السعودية قررت إيقاف النشاط الرياضي في المملكة بالكامل، لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

أكدت تقارير صحفية، اليوم الإثنين، أن الحكومة التونسية قررت إرسال طائرة خاصة للمملكة العربية السعودية، وذلك لإعادة الرياضيين التونسيين في المملكة لبلدهم، في ظل توقف النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.