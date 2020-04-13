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ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

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رياضة

مدرب الوداد السابق لـ صدى البلد: الترجي خبيث.. ويستخدم التحكيم وسيلة للفوز ببطولاته

الإثنين 13/أبريل/2020 - 07:32 م
لقطة من تتويج فريق
لقطة من تتويج فريق الترجي ببطولة أفريقيا
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مجدي سلامه
صرح لطفي رضا مدرب الوداد المغربي السابق والحالي لباشكتاش التركي، بأحقيته فريقه بالفوز بالبطولة الإفريقية الماضية مشيرا إلى أن الفريق التونسي يعتمد على التحكيم في الفوز بالبطولات.

وقال لطفي رضا في تصريحات خاصة لصدى البلد" فريق الترجي فاشل لم يستطع أن يصمد معنا بالملعب لكنه نجح على الورق فهو فريق خبيث".

وتابع" لا يلعب بشرف ويستخدم التحكيم وسيلة للفوز في مبارياته عكس الأهلي العظيم الذي نحب أن نلعب معه لأنه فريق لديه شرف كبيرويمتلك دكة قوية جدا في إفريقيا".

يذكر أن نادي الترجي التونسي توج ببطولة دوري ابطال إفريقيا العام الماضي على حساب نادي الوداد بعدما تم إلغاء المباراة بسبب اعتراض نادي الوداد على استكمال اللقاء نظرا لعدم إيقاف تقنية ال var أثناء المباراة.
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