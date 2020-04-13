مدرب الوداد السابق لـ صدى البلد: الترجي خبيث.. ويستخدم التحكيم وسيلة للفوز ببطولاته





وقال لطفي رضا في تصريحات خاصة لصدى البلد" فريق الترجي فاشل لم يستطع أن يصمد معنا بالملعب لكنه نجح على الورق فهو فريق خبيث".





وتابع" لا يلعب بشرف ويستخدم التحكيم وسيلة للفوز في مبارياته عكس الأهلي العظيم الذي نحب أن نلعب معه لأنه فريق لديه شرف كبيرويمتلك دكة قوية جدا في إفريقيا".





يذكر أن نادي الترجي التونسي توج ببطولة دوري ابطال إفريقيا العام الماضي على حساب نادي الوداد بعدما تم إلغاء المباراة بسبب اعتراض نادي الوداد على استكمال اللقاء نظرا لعدم إيقاف تقنية ال var أثناء المباراة.

صرح لطفي رضا مدرب الوداد المغربي السابق والحالي لباشكتاش التركي، بأحقيته فريقه بالفوز بالبطولة الإفريقية الماضية مشيرا إلى أن الفريق التونسي يعتمد على التحكيم في الفوز بالبطولات.