بخلاف فيروس كورونا.. أمراض نفسية خطيرة تصيبك في العزل المنزلي

يخشى الخبراء النفسيون في إيطاليا، من موت ما يصل إلى 150 ألف بريطاني لأسباب اخرى بخلاف الإصابة بفيروس كورونا التاجي، وذلك بسبب تواجدهم في المنزل لفترات طويلة خلال فترة العزل المنزلي.



وأشار الخبراء، إلى أن العزل المنزلي تسبب في ارتفاع عدد حالات الانتحار، وزيادة العنف الأسري، والتعرض للإكتئاب، حيث من المتوقع أن يكون للوباء تأثيرا كبيرا على الصحة النفسية، بسبب المخاوف المالية وتعطيل روتين حياتهم اليومي.



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وفي غضون ذلك، كشفت المؤسسات الخيرية عن ارتفاع المكالمات الواردة من ضحايا العنف المنزلي الذين أجبروا على البقاء في منازلهم مع المعتدين عليهم، وفقا لما نشر في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وافاد الخبراء، بانهم يتوقعون أن مئات الآلاف من الناس يمكن أن يصابوا بأمراض جسدية وعقلية مزمنة على المدى الطويل بسبب العزل المنزلي الذين يعيشون فيه، والذي سيكون في الغالب نتيجة للضغوط المالية، حيث من المتوقع أن تكون التداعيات الاقتصادية لوباء الفيروس التاجي أسوأ بكثير.



وقال روبرت دينجوال أستاذ العلوم الاجتماعية في جامعة نوتينجهام، انه في غضون الأسابيع القليلة المقبلة ، يجب أن نتوقع حدوث تدهور متزايد في الصحة العقلية بين الأشخاص الذين يعانون من أقصى درجات العزلة الذاتية، حيث ان اكثرها التعرض للاكتئاب الشديدة.