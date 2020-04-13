المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية ينشر مجلة "الكرازة" إلكترونيا على صفحته بـ "فيس بوك"

طرح القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم الاثنين مجلة الكرازة الصادرة عن الكنيسة عبر الصفحة الرسمية للكنيسة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وقالت إدارة المجلة إن نشرها الكترونيا يأتى في إطار استمرار الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وتمديد حظر التجوال، حيث سيكون العدد الجديد متاحا عبر صفحة المجلة على الفيسبوك وصفحة المتحدث الرسمي للكنيسة، وكذلك الموقع الرسمي للمجلة على شبكة الإنترنت.





طرح القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كتاب "ادخل إلى مخدعك" لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على الـ"ساوند كلاود".





وقال القس بولس حليم – في تصريح له – إن الكتاب الخاص بقداسة البابا تواضروس الثاني يناسب محتواه أيام الصوم وأسبوع البصخة المقدسة، وأنه يتناول أيضا مفاهيم الخلاص والبهجة والصوم والصلاة وموضوعات أخرى.





كان قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أكد في رسالة له اليوم إنه يجب خلال أسبوع الآلام ألا ننشغل بأى شيء وأنه يوجد في كل بيت نموذج للصلبوت تجتمع حوله الأسرة للصلاة.