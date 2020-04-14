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حوادث

اعرف التوكيل العام والخاص والفرق بينهما

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 04:56 ص
صورة أرشيفية - تعبيرية
صورة أرشيفية - تعبيرية
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محمد العيسوى
من الممكن أن يتعرض الكثير من المواطنين لبعض المواقف عندما لا يكونون على دراية كاملة بالتوكيلات ومتى يجوز عمل توكيل خاص وآخر عام فى القضايا والتعاملات الأخرى مثل البنوك والضرائب والتأمينات وكذلك كافة الجهات الحكومية.

ففى هذا الصدد عرف تامر الباشا، المحامى والخبير القانونى التوكيل العام والتوكيل الخاص والفرق بينهما.

*التوكيل الرسمي العام

هو غالبا ما يكون بالقضايا فقط، ولكن من الممكن ان يكون "عام شامل" أي يبيح للوكيل إبرام التصرفات القانونية نيابة عن الموكل وأيضا التعامل مع البنوك في السحب والايداع وكذلك كافة الجهات الحكومية.

وقد يكون التوكيل العام "مخصصا"، مثل عمل توكيل عام للتوقيع علي عقود الايجار أو الشركات، أو التوقيع علي عقود البيع سواء شراء أو بيعا، وفي هذه الحالة يجب علي الوكيل الا يجاوز حدود الوكالة وإلا أصبح التصرف غير نافذ في حق الموكل.

*التوكيل الخاص

هو خاص بتصرف معين مثل شراء قطعة أرض والتوقيع علي عقد البيع , وفي هذه الحالة تكون العين محددة، والتوكيل خاص بعملية واحدة، لكن التوكيل العام المحدد فإنه يكون صالحا لإبرام أكثر من عملية ودون تحديد لعين بذاته.

*الفرق بين التوكيل العام والخاص

التوكيل العام بالقضايا أو العام الشامل أو المحدد ينتهي بوفاة أي من الموكل او الوكيل أو الانتهاء من العمل القانوني الموكل فيه، ويجوز للوكيل أن يلغي التوكيل في أي وقت شاء مع بعض الاستثناءات.

أما التوكيل الخاص فغالبا لا يجوز الغاؤه الا بحضور الطرفين، وإن كانت الوكالة لمصلحة الوكيل فلا يجوز إلغاؤه إلا بقبول الموكل ولا تنتهي الوكالة بوفاة أي من الوكيل أو الموكل.
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