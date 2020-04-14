القبض على بعض مرتزقة أردوغان في ليبيا.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مقطع فيديو للقبض على مجموعة من مرتزقة أردوغان في ليبيا.





ويظهر في شريط الفيديو، مرتزقة سوري، يكشف عن الأموال التي حصل عليها نظير القتال داخل ليبيا من قبل النظام التركي.





وقال العميد خالد المحجوب بن خميس، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن الجيش التركي يستغل فرصة تفشي فيروس كورونا لمضاعفة وجوده في ليبيا؛ عبر إرسال المرتزقة والأسلحة والطائرات لتعزيز موقفه الضعيف.





وأضاف مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، في تصريح لـ "صدى البلد"، أن الجيش الليبي يتصدى للإرهاب، إلى جانب مواجهة انتشار فيروس كورونا.





وأشار إلى أن الجيش الليبي سيظل يحارب ويجتهد حتى يقضى على الإرهاب في ليبيا، بالرغم من الصعوبات التي يواجهها العالم في ظل أزمة كورونا.