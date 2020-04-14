يتتبع المخالطين..هندسة حلوان تبتكر تطبيقا ذكيا ينبه بأماكن انتشار فيروس كورونا





تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة و الدكتور أحمد الجارحي عميد كلية الهندسة بحلوان، قام فريق بحثى بمعمل الأبحاث اللاسلكية بكلية الهندسة بقيادة الدكتور محمود المسلاوى الأستاذ المساعد بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات وبمشاركة المهندس عبدالله ابراهيم والمهندس محمد عنانى اعضاء الفريق البحثى بالمعمل بالعمل على تصميم وابتكار نظام الكترونى متكامل يدعم عملية التقصى الذاتى والمتابعة للاشخاص المحتمل مخالطتهم لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد مما يساعد فى الحد من إنتشار الفيروس.





يتكون النظام المبتكر من ثلاثة اجزاء رئيسية هي (تطبيق ذكى على الهاتف المحمول، منصة الكترونية لمعالجة البيانات، موقع الكترونى على الانترنت) وتعمل هذه الأجزاء بصورة تكاملية وتعتمد على بعض التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعى.





ويمكن لهذا النظام إتاحة أداة تمكن الاشخاص من التقصى الذاتى لاحتمالية مخالطتهم بأحد الاشخاص المصابين بفيروس كورونا المستجد حيث يقوم التطبيق اتوماتيكيا عن طريق معالجة بعض البيانات باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعى بتنبيه صاحب الهاتف بأنه ربما كان موجود فى محيط أو خالط أحد الأشخاص الحاملين للفيروس في الأيام المحدده الماضية ومن ثم إتخاذ الإجراءات الاحترازية المناسبة وبالتالى الحد من انتشار هذا الفيروس.





كما يتيح هذا النظام توفير وسيله فعالة تساعد فى تنشيط ذاكرة الأشخاص الذين تثبت إصابتهم بفيروس كورونا لتذكر الأماكن والأوقات التى تواجد بها قبل اكتشاف اصابته مما يدعم عمليات التقصى والتتبع للحالات المخالطة لهؤلاء الأشخاص، هذا بالإضافة إلى الإعلام الاتوماتيكى للجهات المعنية عن الأماكن مرفقة بالأوقات التى تواجد بها أشخاص حاملين للفيروس لاتخاذ اجراءات التعقيم المناسبة لتلك الاماكن والمواقع أو اى اجراءات احترازية اخرى.





كما يعمل النظام على توفير وسيلة الكترونية فعالة تتيح للاشخاص الذين اكتشفوا احتمالية مخالطتهم لاشخاص مصابين بالفيروس من خلال خدمة التقصى الذاتى التى يقدمها النظام بالتواصل مع الجهات المعنية بالدولة (مثال وزارة الصحة والسكان المصرية) لاعلامهم بحالتهم الصحية بشكل دورى ومن ثم استقبال الاجراءات الاحترازية وبروتوكولات التعامل الواجب العمل بها بما يتيح عملية المتابعة المستمرة لهؤلاء الاشخاص.





ويمكن الحصول على مزيد من المعلومات، عبر زيارة الصفحة الخاصة بالنظام المبتكر على الموقع الالكترونى لمعمل الابحاث اللاسلكية بكلية الهندسة بحلوان.