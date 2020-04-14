بسبب ساديو مانى.. ليفربول يدرس التعاقد مع كيليان مبابي





وذكرت صحيفة " ذا صن" البريطانية، أن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، يصر على ضم ساديو ماني " الصيف المقبل.





وأضافت الصحيفة، أن ممثلي نادي ريال مدريد تواصلوا مع وكيل ساديو ماني خلال الأيام الماضية، بشكل غير رسمي، تمهيدا لعملية اتمام الصفقة.





وتابعت الصحيفة، أن ساديو ماني لن يضغط على إدارة ليفربول، من أجل الموافقة على رحيله إلى ريال مدريد.





وأشارت الصحيفة،إلى أنه إذا نجح نادي ريال مدريد في إغراء ساديو ماني وأجبر ليفربول على بيعه، فإن إدارة الريدز ستتحرك لتعويض النجم السنغالي بضم كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان " الذي يعد حلم ريال مدريد، منذ رحيل رونالدو".





وأكملت الصحيفة، أنه من المتوقع أن يحصل ليفربول على 150 مليون جنيه إسترليني من وراء بيع ساديو ماني، وسيحتاج إلى إلى 100 مليون آخرى، لإقناع إدارة باريس سان جيرمان بالتخلي عن مبابي.

حدد نادي ليفربول بديل النجم السنغالي ساديو ماني، حال رحيله إلى ريال مدريد، خلال فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.