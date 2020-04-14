AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

تنفيذ الحملة رقم 4 من مبادرة احمي بلدك.. احمي نفسك في العريش

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 01:48 م
صدى البلد
Advertisements
احمد صالح
انتهت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بشمال سيناء، من تنفيذ الحملة رقم 4 من مبادرة " احمى بلدك .. احمى نفسك " في إطار دعم جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.

وأوضح ناصر ابوعكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية أن الحملة رقم "4" استهدفت 200 أسرة بحى " كرم أبو نجيلة " بمدينة العريش بشمال سيناء.

وقال إنه من المقرر ان تستكمل الحملات ضمن هذه المبادرة تباعا حتى الوصول ل1000 أسرة كمرحلة أولى ويلتقي الحملة رقم 5 لاستكمال العدد المستهدف.


وأشار إلى أنه تم توزيع  أدوات الحماية الطبية والمعقمات، وتقديم مطبوعات توعية ونشر ملصقات توعوية بالأماكن العامة فى نطاق الحى، ونفذت الحملة بدعم ورعاية جمعية تنمية المجتمع بالجورة ، حيث شارك في الحملة مع مؤسسة حياة كل شركاء الخير فى هذه الحملة وهم : جمعية تنمية المجتمع بالجورة - مديرية الصحة ، وشركاء من فاعلين الخير بجهات وأفراد .

وقال الدكتور خالد زايد ، مدير المشروعات بجمعية تنمية المجتمع بالجورة ، ان الحملة بدأت من حي أبو صقل بمدينة العريش ، حيث تم توزيع مواد غذائية ، وتسليم كل اسرة شنطة أدوات تعقيم تحتوى على ديتول وكلور وصابون وكمامات وقفازات وخلافه ، كما تم وضع بوسترات فى الأماكن العامة كتوعية وإرشادات صحية للحفاظ على الأسر وخاصة كبار السن للوقاية من المرض.


اقرأ أيضا 
استمرار حملة تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمنشآت بشمال سيناء.. صور

https://www.elbalad.news/4274266
تنفيذ الحملة رقم 4 من مبادرة احمي بلدك.. احمي نفسك في العريش
تنفيذ الحملة رقم 4 من مبادرة احمي بلدك.. احمي نفسك في العريش
تنفيذ الحملة رقم 4 من مبادرة احمي بلدك.. احمي نفسك في العريش
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

معا ضد السرطان.. مبادرة جديدة للاكتشاف المبكر في سيناء

احمى نفسك احمي بلدك.. مبادرة لتوفير احتياجات الأسر الفقيرة بشمال سيناء

تنفيذ المرحلة الثانية من المساعدات للأسر الأكثر احتياجا في العريش

احمي نفسك وبلدك.. مبادرة لحزب مستقبل وطن في الشيخ زويد للوقاية من كورونا

لإجراء الكشف الطبي لها.. حصر أسر انتقلت من بورسعيد لشمال سيناء

استمرار أعمال مساعدة الأسر الأكثر احتياجا في العريش

ترشيحاتنا

شاهد.. إعلان ميدان التحرير يبعد أحمد فتحي عن الانضمام للزمالك

خليفة محمد صلاح .. 4 لاعبين يشعلون الحرب بين الأهلي وبيراميدز بعد أحمد فتحي

بسبب كورونا.. طبيب يلقى مصرعه وزوجته ونجله يصارعان الموت في المستشفى

شوبير يلمح إلى رحيل 7 لاعبين من الزمالك في الصيف .. تعرف عليهم

إشعال النيران فى نعش سيدة متوفاة بـ كورونا.. تعرف على التفاصيل

سجل نفسك على منصة edmodo بهذه الخطوات الآن

AdvertisementS

بسبب الزحام الشديد.. قرارات جديدة للحكومة خلال ساعات لمكافحة كورونا

مجهول يشعل النار في عمارة موبوءة بكورونا في الكويت

احذر.. دراسة جديدة تثبت: الأحذية تحمل وتنقل فيروس كورونا

بسبب كورونا.. طبيب يلقى مصرعه وزوجته ونجله يصارعان الموت في المستشفى

تسجيل 18 حالة كورونا يطيح بقرية في الغربية.. والأمن يتدخل لايقاف انتشار الفيروس.. تفاصيل

تشمل 12 مليون مواطن بـ1.4 مليار جنيه.. اعتماد خطة الصرف لمستفيدي تكافل وكرامة لأبريل

بعد كارثة الأمس.. حملة مكبرة لرفع الباعة وإخلاء العتبة والموسكي من المواطنين

أخبار الفن.. أول ظهور لـ زينب يوسف شعبان.. محمد رمضان يشعل الأزمة مع أحمد فهمي.. حقيقة ضبط ميساء مغربي في شقة دبي

خبيرة أبراج تكشف مفاجأة عن نهاية فيروس كورونا.. والبلدان الأسوأ حظا

أقل واجب .. ١٠٠ ألف جنيه لكل شهيد و٢٠ ألفا للمصابين من الأطباء بسبب كورونا

توضيح مهم من وزير التربية والتعليم بشأن منصة edmodo

شاهد.. إعلان ميدان التحرير يبعد أحمد فتحي عن الانضمام للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رغم كورونا.. شاهد سيارات الإطفاء تفاجئ طفلًا صغيرًا في عيد ميلاده

بسبب كورونا .. توقف صناعة الورد يعرض 4 ملايين كيني للخطر

لم يتحمل البقاء بالمنزل.. زوج يخرق إجراءات الحظر للابتعاد عن زوجته وأطفاله