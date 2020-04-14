تنفيذ الحملة رقم 4 من مبادرة احمي بلدك.. احمي نفسك في العريش

انتهت مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية بشمال سيناء، من تنفيذ الحملة رقم 4 من مبادرة " احمى بلدك .. احمى نفسك " في إطار دعم جهود الدولة فى اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.





وأوضح ناصر ابوعكر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة للتنمية والأعمال الإنسانية أن الحملة رقم "4" استهدفت 200 أسرة بحى " كرم أبو نجيلة " بمدينة العريش بشمال سيناء.





وقال إنه من المقرر ان تستكمل الحملات ضمن هذه المبادرة تباعا حتى الوصول ل1000 أسرة كمرحلة أولى ويلتقي الحملة رقم 5 لاستكمال العدد المستهدف.









وأشار إلى أنه تم توزيع أدوات الحماية الطبية والمعقمات، وتقديم مطبوعات توعية ونشر ملصقات توعوية بالأماكن العامة فى نطاق الحى، ونفذت الحملة بدعم ورعاية جمعية تنمية المجتمع بالجورة ، حيث شارك في الحملة مع مؤسسة حياة كل شركاء الخير فى هذه الحملة وهم : جمعية تنمية المجتمع بالجورة - مديرية الصحة ، وشركاء من فاعلين الخير بجهات وأفراد .





وقال الدكتور خالد زايد ، مدير المشروعات بجمعية تنمية المجتمع بالجورة ، ان الحملة بدأت من حي أبو صقل بمدينة العريش ، حيث تم توزيع مواد غذائية ، وتسليم كل اسرة شنطة أدوات تعقيم تحتوى على ديتول وكلور وصابون وكمامات وقفازات وخلافه ، كما تم وضع بوسترات فى الأماكن العامة كتوعية وإرشادات صحية للحفاظ على الأسر وخاصة كبار السن للوقاية من المرض.









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