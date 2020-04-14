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رياضة

دجلة يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالعاطي للزمالك

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 05:24 م
محمد عبدالعاطى
محمد عبدالعاطى
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عمرو الحلوانى

قرر وادى دجلة غلق ملف رحيل محمد عبد العاطى، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة؛ بعد تلقيه عددا من العروض خلال الفترة الماضية وعلى رأسها عرض الزمالك.


ويري وادى دجلة أن الحديث عن رحيل أى لاعب فى الوقت الحالى غير مسموح به فى ظل حالة الغموض الكبيرة التي تحيط بالكرة المصرية فى الوقت الحالى بسبب تفشي فيروس كورونا؛ وهو ما أدى إلى إيقاف النشاط الكروي.


وتلقي عبدالعاطى وعودا من إدارة وادى دجلة بالسماح برحيله فى الوقت المناسب حال تلقيه عرضا يليق به وبإمكانياته.


ويخشى مسئولو وادى دجلة تشتيت ذهن اللاعب فى الوقت الحالى خاصة مع عودة الدوري من جديد فى أى وقت خلال الفترة المقبلة نتيجة الموقف الصعب الذى يعيشه الفريق بجدول ترتيب الدوري.


وأكد عبدالعاطى بشكل مباشر لمسئولى وادى دجلة عدم صحة كافة الأحاديث، مبديا احترامه الكامل لفريق الحالى موضحا أن أى خطوة بالنسبة إليه لن تكون إلا عن طريق ناديه وادى دجلة.

 

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