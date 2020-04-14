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اقتصادنا لن ينهار.. أحمد موسى: مصر لن تقرر الإغلاق الكامل.. فيديو

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 07:36 م
صدى البلد
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عادل نصار

قال الإعلامي أحمد موسى، إن هدف جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الحالية أن  ينهار الاقتصاد  لكنه لن ينهار، مضيفا أن الإخوان يراهنون على انهيار الاقتصاد في ظل أزمة وباء كوفيد 19 والمعروف إعلاميا بفيروس كورونا.

 

وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن الإغلاق الكامل بالنسبة لمصر سيؤدي للانهيار، وهذه الفكرة غير ممكنة ومن المحتمل أن يتم عمل حظر كامل يوم شم النسيم.

 

وتابع مقدم برنامج "على مسئوليتي"،: إاحنا مش دولة هتعمل حظر كامل، ومصر دولة محتاجة تعمل إنتاج علشان نعرف نعيش، وهنجيب منين السلع"، مؤكدا أن الموانئ المصرية تعمل 24 ساعة ومصر دولة ليس لديها مشكلة في أزمة فيروس كورونا.

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