AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد موسى يعرض لقطات لإرهابي يطلق النار على رجال الداخلية في الأميرية.. شاهد

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 08:49 م
صدى البلد
Advertisements
عادل نصار

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام عنصر إرهابي بإطلاق النار على قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، من فوق سطح إحدى العمارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.


وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه مجموعة إرهابية ولازالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.


ودعا مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المواطنين الاحتماء بالمنازل والابتعاد عن النوافذ لمنع سقوط ضحايا من المواطنين، لافتا إلى أن رجال الداخلية تمتلك وسائل قوية لمجابهة الإرهاب.


وأشار الإعلامي، إلى أن رجال الداخلية تحافظ على المواطنين ولذلك الأمر يستغرق وقت لحرص الداخلية على المواطنين.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد استهداف 17 إرهابيا بشمال سيناء.. أحمد موسى: جهود مبذولة لملاحقة العناصر الإرهابية.. فيديو

أخبار التوك شو.. كيف تعاملت الأجهزة الأمنية مع سيارة صدى البلد خلال حظر التجول؟.. والصحة العالمية تكشف سبب نجاح الصين في السيطرة على فيروس كورونا

كارثة فنية.. شاهد | زحام في لوكيشن تصوير مسلسل رمضاني رغم كورونا

طلب عاجل من احمد موسى لمشاهديه على الهواء.. فيديو

تبادل إطلاق النيران بين الداخلية ومجموعة إرهابية بالأميرية.. فيديو

أول فيديو.. تبادل إطلاق النار بين مجموعة إرهابية ورجال الداخلية في الأميرية

ترشيحاتنا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 514 وخروجهم من مستشفيات العزل

قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم

الصحة: 21 إصابة و 2 وفاة بفيروس كورونا لكل مليون شخص في مصر

قرار لمواجهة كورونا.. الأردن يمنع الصلاة في المساجد خلال رمضان

المعدل يرتفع.. إيطاليا تسجل 602 وفاة و2972 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

هجوم الجراد الصحراوي.. الأمم المتحدة: إثيوبيا على شفا المجاعة.. والخطر يزحف نحو السعودية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ الأحمر النارى.. ياسمين عبد العزيز تفاجئ متابعيها بإطلالة مثيرة للجدل.. شاهد

بـ تاتو جديد وفستان مكشوف.. سلمى أبو ضيف بإطلالة تبرز جمال أنوثتها

قبل النوم .. مجموعة أعشاب مهملة تنسف الدهون بالجسم