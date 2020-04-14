أحمد موسى يعرض لقطات لإرهابي يطلق النار على رجال الداخلية في الأميرية.. شاهد

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يوثق لحظة قيام عنصر إرهابي بإطلاق النار على قوات مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الداخلية، من فوق سطح إحدى العمارات في منطقة الأميرية بالقاهرة.





وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذه مجموعة إرهابية ولازالت الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة.





ودعا مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المواطنين الاحتماء بالمنازل والابتعاد عن النوافذ لمنع سقوط ضحايا من المواطنين، لافتا إلى أن رجال الداخلية تمتلك وسائل قوية لمجابهة الإرهاب.





وأشار الإعلامي، إلى أن رجال الداخلية تحافظ على المواطنين ولذلك الأمر يستغرق وقت لحرص الداخلية على المواطنين.