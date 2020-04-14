أحمد موسى: يكشف تفاصيل عملية رجال الداخلية ضد إرهابيين في الأميرية.. فيديو

كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل عملية رجال مكافحة الارهاب في وزارة الداخلية ضد مجموعة ارهابية في حي الأميرية بالقاهرة.





وأضاف موسى، في برنامجه "على مسئوليتي"، والمذاع عبر شاشة "صدى البلد"، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"وصلت معلومات لوزارة الداخلية بوجود مجموعة إرهابية في عمار في الأميرية وبالفعل تحركات الداخلية بسرعة وحصل تبادل إطلاق النار".





وأكد مقدم برنامج "على مسئوليتي"، أن أجهزة المعلومات والأمن الوطني رصد تلك المجموعة ويتم التعامل معها بكل حزم.





ودعا المواطنين الاحتماء بالمنازل والابتعاد عن النوافذ لمنع سقوط ضحايا من المواطنين، لافتا إلى أن رجال الداخلية تمتلك وسائل قوية لمحاربة الإرهاب.