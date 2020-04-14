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محافظات

منحة العمالة غير المنتظمة.. صرف 6 ملايين و273 ألف جنيه بمكاتب بريد أسيوط

الثلاثاء 14/أبريل/2020 - 09:59 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
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إيهاب عمر

واصلت اليوم الثلاثاء، مكاتب هيئة البريد بأسيوط صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمختلف مراكز وقرى المحافظة وبلغ عدد الحالات التي تم صرفها على مدار اليومين 12546 حوله بإجمالي 6 ملايين و273 ألف جنيه.

 

وأكد مصدر بهيئة البريد في أسيوط ان 164 مكتب بريد منتشر بمختلف مراكز وقرى المحافظة يقوم بصرف منحة العمالة الغير المنتظمة بالإضافة الى 6 منافذ صرف خارجية تم تخصيصها كمكاتب للصرف منوهًا عن مد فترة العمل لتكون من الساعة 9 صباحًا وحتى الـ 5 مساءً لمدة 4 أيام متتالية بجميع منافذ الصرف .

 

ومن جهته أكد محافظ أسيوط على انتظام صرف المنحة في جميع المقرات المخصصة على مستوى المحافظة من خلال 52 فرعا للبنك الزراعي المصري و 170 مكتب بريد ومنفذ خارجي وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية لتلافي حدوث أي تجمعات أثناء الصرف والتواصل المستمر مع المسئولين عن مكاتب البريد وفروع البنك القائمين بعملية الصرف لتذليل أي صعوبات أو عوائق وإعداد تقرير يومي بالوضع في أمكان الصرف في نهاية كل يوم من أيام الصرف.


كان وزير القوى العاملة محمد سعفان قد أعلن عن وضع آلية لتقسيم المستحقين على شرائح بحيث تصرف المرحلة الأولى بدًا من أمس الاثنين ويستمر لمدة 4 أيام على التوالى حتى يوم الخميس الموافق 16 أبريل الحالي على أن يتم تحديد موعد آخر للمتخلفين عن الصرف في هذه الفترة طبقا لمعايير استحقاق المنحة.

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