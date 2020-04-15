وزير الإعلام والفنانون ولاعبو كرة القدم ينعون المقدم الحوفي برسائل مؤثرة.. شاهد

نشر عدد من الفنانين والإعلاميين ولاعبي كرة القدم، نعيًا، للمقدم الشهيد محمد فوزي الحوفي، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

قدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، في بيان باسمه وباسم وزارة الدولة للإعلام ، خالص التعازي لأسرة الشهيد الكريمة، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.





وكتب الفنان صلاح عبد الله تغريدة كتب فيها :" مساء الخير والسعادة ، ياللي فزت بالشهادة، ياللي هتبات في النعيم، بالأڤارول وبالبيادة".