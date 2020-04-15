وزير الإعلام والفنانون ولاعبو كرة القدم ينعون المقدم الحوفي برسائل مؤثرة.. شاهد

نشر عدد من الفنانين والإعلاميين ولاعبي كرة القدم، نعيًا، للمقدم الشهيد محمد فوزي الحوفي، عبر صفحاتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
قدم أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام، في بيان باسمه وباسم وزارة الدولة للإعلام، خالص التعازي لأسرة الشهيد الكريمة، سائلًا الله أن يمنحهم الصبر والسلوان.
وكتب الفنان صلاح عبد الله تغريدة كتب فيها :"مساء الخير والسعادة ، ياللي فزت بالشهادة، ياللي هتبات في النعيم، بالأڤارول وبالبيادة".
#الشهيد_محمد_فوزي_الحوفي".
ونعته رانيا ياسين عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام :"رحم الله الشهيد محمد الحوفى فى حادث الأميرية ..حسبى الله ونعم الوكيل فى الإرهابيين".
فيما كتب النجم محمد إمام عبر تويتر :"إنا لله وإنا إليه راجعون ،رحِم الله الشهيد البطل.. المقدم #محمد_الحوفي وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان وربنا يحفظ بلدنا من كل سوء".
وغرد لاعب الزمالك عمر جابر :"ربنا يرحمك يا بطل في الجنة بأذن الله #الأميرية".
وكتبت رضوى الشربينى :"ربنا يرحمك و يصبر اهلك...#الأميرية".
يذكر أن المقدم محمد فوزى الحوفى ضابط الأمن الوطنى، استشهد مساء أمس الثلاثاء فى واقعة الأميرية، والتى تم فيها تبادل لإطلاق النار بين رجال الشرطة وبعض الإرهابيين منذ العصر وحتى الساعة 9 مساء بمنطقة بالأميرية.
ونجحت قوات الأمن الوطني في القضاء على خلية ارهابية بمنطقة الأميرية، وتم تبادل إطلاق الرصاص الحى من الطرفين، حتى استطاع رجال الداخلية البواسل بالقضاء على المجموعة الإرهابية بالكامل.