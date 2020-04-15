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منوعات

صور مسربة من داخل أحد مستشفيات أمريكا تعكس تردي الأوضاع في ظل كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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مريم صليب
حاولت الولايات المتحدة تصدير صورة الدولة المتحضرة القوية للعالم كله حتى أقنعتنا أنها هي الدولة التي لا عيب في أي منظومة بها حتى جاء فيروس كورونا وأنهى تلك الأسطورة التي ظلت ترسمها الإدارة الأمريكية لعقود متتالية. 

وفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن أحدهم التقط صورا في الخفاء لغرف بأحد مستشفيات الولايات المتحدة، وتظهر خلالها الجثث متكدسة في المشرحة. 

المشهد الأسوأ هو أكياس الجثث المبعثرة في كل شبر بالمستشفى، فالجميع ينتظر دوره في الموت وليس العلاج، مما أثبت فشل الإدارة الأمريكية في التعامل مع أزمة كورونا. 

جدير بالذكر أن ولاية نيويورك وحدها سجلت أمس، الثلاثاء، أكثر من 10 آلاف حالة وفاة، مما أصاب المواطنين بحالة من الذعر. 


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