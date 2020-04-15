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رياضة

منتخب سيدات إنجلترا يتبرع لصندوق الدوري الإنجليزي لمكافحة كورونا

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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نور عادل
تبرعت لاعبات منتخب إنجلترا لكرة القدم للسيدات، بصورة جماعية، إلى صندوق أنشأه لاعبو الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل مساعدة خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا، والعاملين في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت اللاعبات، في بيان مشترك، على وسائل التواصل الاجتماعي "تقدر لاعبات المنتخب الإنجليزي أهمية بيان لاعبي الدوري الممتاز، الأسبوع الماضي، بشأن انشاء صندوق 'لاعبون متحدون' وتأثيره المحتمل".

وأنشأ لاعبو البريميرليج في إنجلترا الصندوق، في أعقاب انتقادات قاسية نتيجة مقاومتهم دعوات من رابطة الدوري، لقبول خفض أجورهم بنسبة 30 بالمئة، بعد توقف كرة القدم بسبب الجائحة.

لكن اتحاد اللاعبين المحترفين، شكك في دعوات رابطة الدوري الممتاز لخفض الأجور، قائلا إن ذلك سيقلص إيرادات الضرائب، التي تذهب لخدمة الصحة الوطنية.
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