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فن

طلامس يحصد جائزة أفضل فيلم طويل في مهرجان ڨابس سينما فن بتونس

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 03:14 م
فيلم طلامس
فيلم طلامس
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محمد نحلة
حصل الفيلم الروائي "طلامس" للمخرج علاء الدين سليم جائزة أفضل فيلم روائي طويل، وذلك ضمن فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ڨابس سينما فن بتونس ( 3 - 11 أبريل)، ليصبح رصيده من الجوائز الدولية ثلاث جوائز.

وتبعًا للظروف الاستثنائية وانتشار فيروس كورونا، كان فريق المهرجان قرر تحويل دورته الثانية إلى نسخة رقمية عبر شبكة الإنترنت، وسيسترجع المهرجان شكله الاعتيادي في الدورة الثالثة في عام 2021.

وكان الفيلم التونسي حصل على جائزة أفضل إخراج، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الدولي للفيلم بمراكش الذي شهد العرض الأول للفيلم في العالم العربي، كما فاز بجائزة لجنة التحكيم بمهرجان سالونيك السينمائي باليونان، بينما كان العرض العالمي الأول للفيلم في الدورة الماضية من مهرجان كان السينمائي.

وتدور أحداث الفيلم حول "س" الجندي بالصحراء التونسية والذي يحل على إجازة لمدة أسبوع بعد وفاة والدته، لكنه لم يعد بعدها إلى ثكناته مطلقًا، ليصبح مستهدفًا في المنطقة التي يعيش فيها والتي يسكنها أبناء الطبقة العاملة، ثم يقرر أن يختفي في الجبال، في سياق منفصل، بعد مرور عدة سنوات، تكتشف "ف"، المرأة الشابة المتزوجة من رجل ثري، أنها حامل. وفي صباح أحد الأيام تغادر فيلتها الفاخرة لتختفي في الغابة. 

طلامس من تأليف، مونتاج وإخراج علاء الدين سليم، ويشارك في بطولته سهير بن عمارة، وعبد الله المنياوي، وخالد بن عيسى، وهندسة صوت مُنصف طالب، ومدير التصوير أمين مسعدي، وهو إنتاج تونسي/ فرنسي مشترك (شركتا Exit Productions وStill Moving)، بدعم من الصندوق الفرنسي التونسي، وصندوق وزارة الثقافة التونسية، وصندوق دعم السينما من جميع أنحاء العالم بالمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة بفرنسا، وصندوق السينما العالمية في أوروبا؛ وتتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.
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