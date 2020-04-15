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بين الناس

مواطنة تستنجد لإجراء عملية فى الفقرات

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:35 م
صدى البلد
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رنا اشرف
بعد عناء كبير مع مرضها استغاثت المواطنة هنية سيد شحاته بموقع صدى البلد الاخبارى بعد انقطاع سبل النجاة امامها فهى تشكو من مشكلة كبيرة فى فقرات ظهرها.

تبلغ هنية 50 عاما ة تشكو من آلام كبيرة فى ظهرها وقدمها بسبب ضغط الفقرات على بعضها البعض و قد انقطعت كل السبل أمامها فى الانقاذ فهى لا تحتاج إلا عملية غضروف فى الفقرات.

تتابع قائلة إنها عانت بشكل كبير من الوجع خصوصا انه لا يتوقف و قد أخبرها الأطباء إنها قد تتعرض لمشاكل كبيرة كشلل نصفي تحتاج إلى عمل العملية فى أقرب وقت ممكن لإنقاذها.

للتواصل مع الحالة 01118492469

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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