مواطنة تستنجد لإجراء عملية فى الفقرات





تبلغ هنية 50 عاما ة تشكو من آلام كبيرة فى ظهرها وقدمها بسبب ضغط الفقرات على بعضها البعض و قد انقطعت كل السبل أمامها فى الانقاذ فهى لا تحتاج إلا عملية غضروف فى الفقرات.





تتابع قائلة إنها عانت بشكل كبير من الوجع خصوصا انه لا يتوقف و قد أخبرها الأطباء إنها قد تتعرض لمشاكل كبيرة كشلل نصفي تحتاج إلى عمل العملية فى أقرب وقت ممكن لإنقاذها.





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بعد عناء كبير مع مرضها استغاثت المواطنة هنية سيد شحاته بموقع صدى البلد الاخبارى بعد انقطاع سبل النجاة امامها فهى تشكو من مشكلة كبيرة فى فقرات ظهرها.