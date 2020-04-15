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أخبار العالم

الرابعة في عهده.. المتحدثة الجديدة باسم ترامب تتسلم عملها

الأربعاء 15/أبريل/2020 - 07:47 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أعلنت المتحدثة الجديدة باسم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسلمها منصبها.


وقالت كايلي ماكيناني، إنها تسلمت منصبها في تغريدة لها عبر تويتر قائلة: "يشرفني أن ألتحق بالبيت الأبيض بصفة متحدثة باسم الرئيس ترامب، أنتظر بفارغ الصبر أن أكون صلة وصل بين الشعب الأمريكي وبرنامج دونالد ترامب وأن أتشارك النجاحات التاريخية لإدارته".


وحلت ماكيناني محل ستيفاني جريشام التي تنحت عن منصبها بعدما شغلته لمدة 9 أشهر من دون أي مشاركة لها في أي مؤتمر صحفي في البيت الأبيض، في الوقت الذي ضعف فيه ترامب من ظهوره الإعلامي منذ تفشي كورونا.


وتبلغ ماكيناني 31 عاما، وهي رابع من يتولي المنصب في عهد ترامب الممتد منذ نحو 4 سنوات، وعملت في السابق متحدثة باسم حملة ترامب الانتخابية.


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