مطران البحيرة ناعيا الشهيد الحوفي: نعتز بتضحيات أبناء الشرطة الأحباء للوطن

نعى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس المدن الغربية، شهيد الواجب المقدم محمد فوزي الحوفي ضابط الأمن الوطني الذي استشهد أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بالقاهرة مساء أمس.

وأصدرت مطرانية البحيرة بيانًا هذا نصه: الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية، يتقدم بخالص العزاء في شهيد الوطن ابن البحيرة البار المقدم البطل محمد فوزي الحوفي الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه الوطن.

طالبين من الله رحمةً واسعةً وغفرانًا لشخصه، وصبرًا وعزاءًا لأسرته. مقدرين بكل فخر واعتزاز ما يقدمه أبناء الشرطة الأحباء للوطن من تضحيات. والبقاء لله.

ونعت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية وعلى رأسها قداسة البابا تواضروس الثاني شهيد الوطن المقدم البطل محمد فوزي الحوفي، الذي استشهد وهو يؤدي واجبه تجاه وطنه، جراء اقتحام قوات مكافحة الاٍرهاب لوكر إرهابي بمنطقة الأميرية بمحافظة القاهرة.

وقدمت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية – في بيان لها - خالص العزاء لأسرة الشهيد الحوفي وتصلي أيضًا من أجل المصابين.