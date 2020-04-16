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أخبار العالم

فشل مباحثات اللحظة الأخيرة لتشكيل حكومة وحدة في إسرائيل

الخميس 16/أبريل/2020 - 02:50 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو أمس، الأربعاء، وخصمه الرئيسي بيني غانتس، في التوصل إلى اتفاق على حكومة وحدة في محادثات اللحظة الأخيرة، وذلك رغم أزمة تفشي فيروس كورونا. 


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن غانتس ونتنياهو كانا يتفاوضان على اتفاق لتقاسم السلطة، كان سيبقي رئيس الوزراء اليميني في المنصب لمدة 18 شهرا على أن يتولى غانتس، القائد السابق للجيش، المنتمي لتيار الوسط، رئاسة الحكومة بعد ذلك.


وكان غانتس، حديث العهد بالسياسة نسبيا، قد حصل على الفرصة الأولى لتشكيل الحكومة بعد الانتخابات الأخيرة، التي أجريت في مارس.


وقال الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين، الذي يشرف على المفاوضات، الاثنين، إن التقدم في المحادثات يبرر قراره منح غانتس يومين إضافيين لمحاولة إبرام اتفاق مع نتانياهو، وفقًا لـ"سكاي نيوز".

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