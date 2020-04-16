يخلص من الاكتئاب.. فوائد تناول الفشار

يعد الفشار من الأكلات الخفيفة التي يميل إليها الكبار والصغار، كما أنه يحتوى على فوائد عديدة لجسم الإنسان لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال، خبيرة التغذية، فوائد تناول الفشار وهى:





1- يحفظ التوازن العضوي والنفسي للانسان ويولد الشعور بالبهجة والسرور والإقبال على الحياة حيث يحفز خلايا المخ على انتاج مادة السيروتونين التي تعد من اهم الموصلات العصبية اللازمه لتنبيه خلايا المخ وزيادة اليقظه دون حدوث اي ارتفاع في ضغط الدم او زيادة دقات القلب.





٢- يحتوي على المجموعه المتكامله من فيتامين ب المركب(بي6 الى بي 12) وهي من أهم العناصر الغذائية لسلامه الموصلات العصبية في الجهاز العصبي.





٣- يحتوي ايضا على كمية من البروتين والاحماض الامينيه اللازمه لتجدد الخلايا الداخلية لجسم الانسان وخاصه خلايا المخ.





٤- يحتوى على فيتامينات " أ " و " ك " اللازمه لصحة وسلامة الانسان.

