بيع أكثر من 500 ألف حساب مخترق لمنصة زووم على Dark Web

زعم تقرير حديث أن قراصنة اخترقوا أكثر من 500 حساب لمستخدمي منصة اجتماعات الفيديو عبر الإنترنت "زووم" وعرضوها للبيع عبر ما يعرف دارك ويب " Dark Web"

وأشار التقرير، الذي نشره موقع " Bleeping Computer "، إلى أن المتسللين يبيعون حسابات منصة "Zoom" التي تعرضت للاختراق بأقل من بنس واحد لكل منها، وفي بعض الحالات، يتم تقديمها مجانًا.

وأضاف التقرير أن هذه المعلومات حول حسابات منصة "زووم" المجانية التي يتم نشرها في منتديات القراصنة، تم الإشارة إليها من قبل شركة " Cyble" في الأول من أبريل الجاري، ثم تواصلت الشركة مع بائعي هذه الحسابات واشترت نحو 530 ألفا من بيانات الاعتماد الخاصة بالمنصة بسعر 0.0020 دولار لكل حساب، في محاولة لتحذير عملائها من الاختراق.

يشار إلى أن منصة " Zoom" شهدت مستوى غير مسبوق من النمو في الشهر الماضي. ويرجع ذلك إلى جائحة فيروسات كورونا الذي أجبر ملايين من الناس على البقاء في منازلهم والعمل من المنزل