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رياضة

اتحاد جدة يطالب بإنهاء الدوري السعودي.. وإعلان الهلال بطلا

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:20 ص
الدوري السعودي
الدوري السعودي
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محمد السعيد
طالب أسامة المولد مدير الكرة بفريق اتحاد جدة، بإنهاء مسابقة الدوري السعودي، بسبب الصعوبات التي تواجها الأندية، بعد تجميدالنشاط مؤخرا، بسبب فيروس كورونا.

وكان الاتحاد السعودي، أعلن منتصف الشهر الماضي، تأجيل مسابقة الدوري، خوفا من تفشي فيروس كورونا، في الملاعب.

وقال أسامة المولد في تصريحات نقلتها صحيفة " الرياضية" السعودية، أتمنى إنهاء الدوري، وإعلان الهلال بطلا للمسابقة، باعتباره متصدر الترتيب، فالأمور باتت أكثر صعوبة على الأندية من جميع الجوانب".

وأضاف:" كل الاحترام لنادي النصر، ومن حقهم أن يطالبوا بما يروه مناسبا، سواء باستمرار المسابقة أو إنهائها، ولكن هنا أقول وجهة نظري".

ويتصدر الهلال جدول ترتيب مسابقة الدوري السعودي برصيد 51 نقطة بفارق 6 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ 13 بـ 23 نقطة.

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