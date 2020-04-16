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محافظات

محافظ أسيوط: تطبيق حاسم للإجراءات الاحترازية.. وغلق كامل للحدائق والمتنزهات

الخميس 16/أبريل/2020 - 12:29 م
صدى البلد
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إيهاب عمر
شدد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على ضرورة استمرار الغلق الكامل لأية حدائق عامة أو متنزهات وأية أماكن قد تشهد تجمعات أو التي بها مراكب نيلية وكذا الميادين العامة التي بها مناطق خضراء ومنع الاحتفالات وخاصة خلال أيام الاحتفال بعيد القيامة المجيد ويوم شم النسيم .

وذلك ضمن سلسلة الاجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد  "كوفيد – 19 " وردع أية محاولة لمخالفة القرارات المتخذة بالتعاون مع مديرية الأمن مشددًا على ضرورة استمرار التطبيق الحاسم لكافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع أية تجمعات.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع رؤساء المراكز والأحياء بحضور المهندس محمد عبدالجليل النجار سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وذلك عقب اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وجميع المحافظين عبر الفيديو كونفرانس للوقوف على استقرار الأوضاع بالمحافظة واستمرار تنفيذ الاجراءات الاحترازية خلال فترة الأعياد.

بدأ محافظ أسيوط الاجتماع بتوجيه الشكر للمهندس عمرو عبدالعال نائبه والمهندس محمد عبدالجليل النجار السكرتير العام والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد ولرؤساء المراكز والأحياء لجهودهم في حملات التطهير والنظافة والإزالات المكثفة خلال الفترة الحالية مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود خلال فترة حظر التجوال واستغلالها في رفع مخلفات القمامة وأعمال التطهير والنظافة مشددًا على تكثيف حملات إزالة مخالفات البناء والاستمرار بكل شدة في الإزالات الفورية لأية مخالفات في مهدها دون أي تهاون وحث المواطنين على التصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون والتوعية بالقانون.

كما شدد المحافظ على شن حملات رقابية مكبرة على المحال التجارية والسوبر ماركت بالأحياء والمراكز لضبط الأسعار والتعامل بحسم مع المتاجرين بالسلع أو من يقومون بتخزينها بهدف رفع أسعارها وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الرقابية المعنية وتكثيف الحملات وخاصة مع اقتراب شهر رمضان المعظم.

وفي نهاية الاجتماع وجه المحافظ سكرتير عام المحافظة ورؤساء المراكز والأحياء بالإسراع في تحصيل الإيرادات وتعظيم الاستفادة منها ضمن خطة المحافظة لتنمية الموارد الذاتية وترشيد الإنفاق فضلًا عن المتابعة المستمرة لصرف منحة الرئيس للعمالة غير المنتظمة بالقرى والنجوع وتذليل كافة العقبات ومنع التزاحم بمنافذ الصرف.

كما ناشد المحافظ المواطنين تجنب النزول إلى الشوارع والبقاء في المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والابتعاد عن أماكن التجمعات مشيرًا إلى استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873) أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعة وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفورى معها وإطلاع المواطنين على حقيقة الموقف وكيفية التعامل معه.
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