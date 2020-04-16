لاعب كرة متعافى من كورونا: اعتبرت إصابتي منحة من الله وليست محنة

قال الكابتن هادى جمعة، لاعب كرة القدم السابق ومدرب قطاع الناشئين بنادي الشبان المسلمين ببني سويف، عقب خروجه من مستشفى ملوي للحجر الصحي بمحافظة المنيا بعد شفائه من فيروس كورونا، إنها "منحة وليست محنة من ربنا سبحان وتعالى".





وأضاف "جمعة"في بيان، أنه تم إجراء 3 تحاليل لى بعد تناولي العلاج وكانت جميع التحاليل سلبية بعد حجزي داخل المستشفى لمدة 12 يومًا لأعود إلى منزلي مرة أخرى وسط زوجتي وأولادي.





وتابع "جمعة": "إنني بحمد الله انتهيت من تناول العلاج على أكمل وجه وتم انتهاء المدة كلها بفضل دعوات وحب الناس لي حتى أعود إلى منزلى وذلك وقاية لأولادي وأهلي وأصحابي وأخذت من المرض الثواب من ربنا سبحان وتعالى"، مؤكدًا أن الجميع يخرج من المستشفى بعد شفاءه بنسبة 100 %، موجهًا رسالته إلى الجميع بضرورة الجلوس في منازلهم حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم .





وأكد لاعب كرة القدم السابق أننى تلقيت أفضل معاملة من جانب الطاقم الطبي والعاملين داخل مستشفيات 15 مايو وملوي للحجر الصحي خلال فترة تواجدى وربنا يوفقهم ويحافظ عليهم قاموا بتوفير كافة الاحتياجات لنا ولابد من تقديم وسام إليهم جميعًا بعد الوقوف بجنبًا فهم يستحقون أن يطلق عليهم جيش مصر الأبيض.