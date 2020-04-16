تولى الحكم وعمره 14 سنة.. قصة أصغر ملك في سوازيلاند ..صور

أصبح مسواتي الثالث م لكًا لـ سوازيلاند (إي سواتيني)، عام 1986 بعد والده سوبوزا الثاني، ويعتبر واحدًا من حكام الملكية المطلقة في العالم.. ما هى قصته هذا الملك.





الملك فى سوازيلاند لديه السلطة الكاملة لاختيار وتعيين رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، والقضاة، إلا أن تلك السلطة على الرغم من نفوذها تتوقف عند اختيار الخليفة.





واجه مسواتى الثالث العديد من المشكلات فى مملكته حيث انتشر مرض الإيدز في عام 2001 الأمر الذي دفعه للدعوة لممارسة طقوس العفة القديمة المعروفة باسم (أمتشواشو)، فى محاولة منه للحد من انتشار مرض الإيدز، فطقوس العفو القديمة تمنع المرأة تحت سن 18 من الزواج.









مسواتي هو الابن الوحيد لوالدته (انتونبي) والتى كانت أصغر زوجات الملك. كما أن مسواتي هو أحد أبناء الملك سوبوزا الثاني (والذي كان له 70 زوجة، و210 طفلًا وعند وفاته كان لديه حوالي 1000 حفيد).





يذكر أن مسواتي ولد فى 19 أبريل 1968 في مستشفى رالي فيتكين وكان ذلك قبيل حصول سوازيلاند على الاستقلال من بريطانيا بأربعة أشهر، وسمى مسواتى حيث يعنى ملك الأمم، وعاش هو وأمه في (قصر إتغيني) أحد قصور الملك سوبوزا الثاني يقع بالقرب من (قصر ماسوندويني).





عندما كان أميرًا صغيرًا إرتاد مدرسة قصر ماسوندويني الابتدائية ومدرسة لوزيثا، في امتحان الشهادة الابتدائية في ديسمبر 1982 حصل على الدرجة الأولى مع الجدارة في مادة الرياضيات واللغة الإنجليزية.



