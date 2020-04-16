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أخبار العالم

مجلس الأوقاف بالقدس يمدد تعليق الصلوات بالمسجد الأقصى خلال رمضان

الخميس 16/أبريل/2020 - 06:40 م
مجلس الأوقاف بالقدس
مجلس الأوقاف بالقدس
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القسم الخارجي
أعلن مجلس الأوقاف بالقدس، اليوم الخميس، عن تمديد تعليق الصلوات داخل المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، وذلك في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان مجلس الأوقاف :" ان المجلس قرر ‏وهو تعتصره الحرقة والألم، حفاظا على سلامة النفس البشرية والإنسان في ظل الظروف الحالية واستمرار تفشي فيروس الكورونا حول العالم، وتيمنًا بما وجهنا به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إلى سؤال الله تعالى العافية حين قال"سلوا الله العافية واليقين، فما أعطي أحد بعد اليقين شيئا خيرًا من العافية، فسلوهما الله تعالى."

وأضاف المجلس:" أن اتخاذ هذا القرار سيكون مؤلما لنا جميعا ‏حيث اعتدنا منذ مئات السنين أن نعمر المسجد الأقصى المبارك خلال الشهر الفضيل وأداء التراويح والجمعة والجماعة، لكن لتحقيق مقصد كبير من مقاصد الشريعة الإسلامية آثرنا ان نصلي في بيوتنا حفاظا على النفس البشرية. ‏

وأكد مجلس الأوقاف أن الأذان والصلاة لن ينقطعا في المسجد الأقصى المبارك خلال شهر رمضان الفضيل من قبل أئمة المسجد وموظفي الأوقاف وحراس المسجد الأقصى المبارك الذين سيبقون معمرين للمسجد ومتواجدين على رأس عملهم بإذن الله بما في ذلك صلوات التراويح والجمع والجماعة.

وكشفت منصة "وورلد ميترز" الدولية، عن أحدث إحصائية لعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم والتي تجاوزت تسجيل مليونين و100 ألف إصابة، كما أشارت المنصة إلى أن عدد الوفيات قد تخطى 141 ألف حالة وفاة.

وأوضحت المنصة المتخصصة في الإحصائيات، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 2,117,896 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 141,899 حالة وفاة على مستوى العالم.

وأضافت أن عدد المتعافين من الفيروس التاجي بلغ 535,218 شخصا.

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