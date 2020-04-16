شاهد بوستر برنامج رامز جلال فى رمضان

أعلنت الصفحة الرسمية لـ قنوات ام بي سي مصر، بالفيس بوك عن البوستر الدعائي الأول لبرنامج المقالب الذي يقدمه الفنان رامز جلال، عبر شاشتها في شهر رمضان المبارك، حيث يحمل اسم البرنامج رامز مجنون رسمي.





وظهر رامز جلال، على بوستر البرنامج، وفى يده صاعق كهربائي وفانوس رمضان، ويقف خلف هيكل عظمي.



