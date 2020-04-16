من بول البقر إلى الشاي بالليمون.. حلول غريبة لمواجهة كورونا

أدى غياب لقاح فعال لفيروس كورونا يمكن الدول من السيطرة على تفشيه بمختلف دول العالم، إلى اتجاه العديد من القوميات إلى أفكار خزعبلية على أمل الشفاء أو الحصانة دون وصول الفيروس إليهم.









ففي الهند نصح مجموعة من السياسيين عامة الشعب بشراب بول البقر حتى يتمكنوا من الحصانة والشفاء من فيروس كورونا. وجاء هذا الاقتراح في ضوء سيطرة النظرة الدينية على قضية مواجهة الفيروس، حيث يقدس عدد كبير جدا من سكان الهند الأبقاء، ويعتبرون بولها مشروبا مقدسا يقي من الأمراض.









وعلى الرغم من إصدار الحكومة الهندية لتوجيهات بعدم التجمهر، إلا أن السلطات الأمنية في الهند ألقت القبض على عدد كبير من المواطنين بتهمة التجمع وعمل حفل كبير لشرب بول البقر بغية الشفاء من فيروس كورونا.









في البرازيل اقترح واعظ ديني يميني متطرف يعمل أيضًا كعضو في الكونجرس على الشعب أن يصوم يوما من أجل محاربة فيروس كورونا.









وبحسب الرجل، فإن العذاب والمعاناة التي يتعرض لها الجسم لدى كثير من الناس سيؤدي إلى معجزة ستشفى البرازيل بسرعة.









أما كشمير، فقد قامت السلطات المحلية بقطع أعداد هائلة من اشجار "الحور" وهي أشجار تنتمي للفصيلة الصفصافية، بزعم أنها "خطيرة على الصحة العامة" لأنها تتسبب في ارتفاع درجة الحرارة والحساسية لدى البشر - ومن ثم العطس والسعال الذي ينشر الفيروس.





في فنزويلا، اقترح الرئيس مادورو، بعد تفشي الفيروس بالبلاد، على المواطنين أن يقوموا بشرب الشاي بالليمون. ووفقًا له، فإن شرب شاي الليمون يمكن أن يساعد في محاربة فيروس كورونا وإنشاء لقاح داخلي ضد الفيروس.