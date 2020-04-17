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رياضة

محمد صلاح: حذرت مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر تدريب الزمالك لهذا السبب .. فيديو

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:34 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد رشاد
أكد محمد صلاح نجم نادي الزمالك السابق أنه حًذر رئيس القلعة البيضاء مرتضى منصور من تولي فاروق جعفر قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك  .

وأضاف صلاح في تصريحات خاصة لبرنامج "البريمو" على قناة "Ten" مع الإعلامي إسلام صادق أنه في حال عودة فاروق جعفر كمدير فني للزمالك كان سيضر الفريق ولن يُفيد الزمالك بأي شئ ، كما انه لا يعرف كرة كونه سبب رحيل رضا عبد العال فى يوم ما من القلعة البيضاء.

وأشار إلى أن فاروق جعفر سبب أذى للزمالك من قبل لإنسحابه مرتين في المباريات أمام الأهلي موسم 96 و 99 ببطولة الدوري العام .
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