محامي النقاز يعلن تقديم شكوى رسمية ضد مرتضى منصور إلى الفيفا.. تفاصيل

أعلن أنيس بن ميم، محامي حمدي النقاز، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأسبق، عن عزمه تقديم شكوى ضد مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب تصريحاته الأخيرة.





وقال مرتضى منصور إن هناك أوراقًا تخص قضيته ضد حمدي النقاز بسبب هروبه من الزمالك قد سُرقت من داخل أروقة الفيفا. طالع التفاصيل





وقال أنيس بن ميم في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تم توثيق كل تصريحات رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور فيما نسبه من اتهامات بالرشوة للفيفا وغرفة فض المنازعات".





وأتم: "سيتم تقديم شكوى في هذا الغرض إلى لجنة الأخلاقيات بالفيفا، للنظر في كل هذه التصريحات والاتهامات"