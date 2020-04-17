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أخبار البلد

ما هى استخدامات ماء اللقان في خميس العهد؟ .. البابا تواضروس يجيب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:57 ص
صدى البلد
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سامح سلام

صلى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، أمس الخميس، "قداس اللقان" ضمن صلوات يوم "خميس العهد" من كنيسة التجلي المجيد بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، بدون حضور شعبي، وبمشاركة محدودة من الآباء الأساقفة والرهبان

والشمامسة.



وقال قداسة البابا تواضروس – في عظته خلال القداس - انتهينا من قداس اللقان (قداس الماء)، واللقان هو الحوض الذي يوضع فيه الماء وكان هذا الحوض ثابتًا في الخورس الثاني في الكنائس القديمة ونجده في بعض الكنائس القديمة والأديرة، وقداس اللقان هو قداس تقديس الماء ويتم 3 مرات في السنة، في عيد الغطاس، وخميس العهد، وعيد الآباء الرسل في شهر يوليو.


وأضاف أن المرة الأساسية التي قام بها ربنا يسوع المسيح في يوم خميس العهد، الماء يتقدس بالصلوات والقراءات والألحان ورشومات الصليب المقدس ويصير الماء مقدسًا ويتواجد هذا الماء في الكنيسة ويمكن أن يكون معنا في البيت ونستخدمه في تبريك الأماكن الجديدة، ماء اللقان له قوة أخذها من الصلوات والقراءات الإنجيلية والألحان ومن رشم الصليب فصار ماءً قويًّا قادرًا على

طرد الأرواح الشريرة وحفظ الإنسان.



وتابع قائلا، يمكن أن يستخدمه الإنسان ويمكن أن يغتسل به أو يرشم به لو هناك أوجاع في الجسد، المهم أن هذا الماء له قيمة مهمة في حياتنا وبيوتنا، لظروف هذه السنة الكثير منه غير موجود بالكنيسة موجودين بكنائس المنزل واللقان غير متوفر عندهم و لكن سيكون موجودًا بالكنائس يمكن أن يطلب في أي وقت للاستخدام.


ونوه إلى ان المسيح في يوم خميس العهد استخدم الماء كآخر درس يقدمه للتلاميذ وكان درسًا خاصًا عن التواضع وقام وغسل أرجل تلاميذه ولكنا نعلم أن بطرس الرسول اعترض ولكن السيد المسيح رد عليه بإجابة مهمة جدًّا "لست تعلم ما أنا فاعله الآن ولكنك ستفهم فيما بعد"

أشياء كثيرة في حياتنا تتم مثل الظروف الحاضرة قد لا نفهمها ولكن السيد المسيح يرد علينا بهذه الآية، وقد يكون ما نرى أمامنا بسبب انتشار الوباء الكنائس مغلقة "لكن لست تعلم ما أنا فاعله الآن ولكنك ستفهم فيما بعد" لأننا لدينا ثقة "أن كل الأشياء تعمل معًا للخير للذين يحبون الله".


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