كارتيرون يكشف لصدى البلد حقيقة توقيعه لـ الترجي التونسي

نفى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، اقترابه من التوقيع لنادي الترجي التونسي لتولي تدريبه بداية من الموسم المقبل.





واكد كارتيرون خلال تصريحات خاصة أن هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق وليس هناك من الأساس مفاوضات بيني وبين مسئولي نادي الترجي التونسي ولم أتواصل مع أحد هناك .





وينتهي عقد كارتيرون مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث جاء عقد المدرب الفرنسي وقتما تولى تدريب الفريق الأبيض في شهر ديسمبر الماضي حتى نهاية الموسم فقط.



