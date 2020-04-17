نيويورك.. مظاهرات تطالب حاكم الولاية بإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية.. صور

تظاهر مساء أمس الخميس، عدد من المواطنين بولاية نيويورك أمام مبنى البرلمان المحلي "الكابيتول" بـــــــ مدينة "ألباني" عاصمة الولاية، من أجل مطالبة حاكم الولاية بإعادة افتتاح الأنشطة الاقتصادية المختلفة على غرار بعض الولايات الأخرى بأمريكا حيث أعطى الرئيس ترامب التفويض لحكام الولايات للقياد بذلك إلا أن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو مدد الإغلاق حتى منتصف الشهر المقبل.

وقال المتظاهرون إنهم يشككون في تقارير الولاية حول نسب دخول المستشفيات بسبب فيروس كورونا وكذلك نسبة الوفيات.





وكان أندرو كومو، حاكم ولاية نيويورك قد أعلن الخميس، خلال الإيجاز اليومي للولاية، عن تمديد الإغلاق والحظر بولاية نيويورك لمدة أسبوعين آخرين حتى منتصف مايو المقبل حيث ستبقى الأنشطة الاقتصادية في الولاية متوقفة مؤقتًا.





وقال كومو إن نيويورك ستظل مغلقة جزئيا، ضمن خطة الولاية لتسوية منحنى الإصابة بفيروس كورونا، عن طريق إغلاق الشركات غير الضرورية ووقف التجمعات غير الضرورية وحتى 15 مايو، مضيفا: "إذا ركبت الحافلة ، عليك ارتداء قناع ، وإذا ركبت القطار، فعليك ارتداء قناع". و ينص تفويض "كومو" على أنك بحاجة إلى ارتداء قناع أو قطعة قماش تغطي أنفك وفمك إذا كنت في مكان عام ولا يمكنك التواصل الاجتماعي إلا عن طريق مسافة التباعد الضرورية.





وأكد حاكم نيويورك أن التمديد تم ُبناء على استمرار معدل الإصابة اليومي في الارتفاع حيث يصل إلى 09. يوميا، مما دفعه إ لى وقف إعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع نطاق ارتداء قناع الوجه في مختلف الأماكن، مشيرا إلى أنه يريد أن يرى معدل الإصابة أقل من 0.3 ، حيث كان هو نفس المعدل الذي أعادت الصين بعد الوصول إليه افتتاح الأنشطة بمدينة ووهان.



