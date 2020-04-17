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ديني

بالأسماء.. وزير الأوقاف يعتمد تعيين 111 إماما وخطيبا جديدا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 04:54 ص
وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
اعتمد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف تعيين 111 إمامًا وخطيبًا جديدًا من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م (الإعلان التكميلي الخامس -المرحلة الثالثة).

وقالت الوزارة فى بيان لها عبر موقعها الرسمي، إنه يتوجب على المعينين الحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام وزارة الأوقاف ومعهم أصول المستندات بما في ذلك أصل شهادة التأهيل للناجحين من ذوي الاحتياجات الخاصة  اعتبارًا من يوم الأحد 19 إبريل الجارى ولمدة شهر.

وأكدت وزارة الأوقاف أن من لم يستوف جميع أوراق تسلمه العمل في موعد أقصاه الاثنين 18 مايو المقبل سيعد غير راغب في التعيين ، ويسقط حقه في المطالبة به لاحقًا .



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