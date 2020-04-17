تعرف على السيارة الكهربائية الخارقة المدعومة من السعودية ..صور

اعلن بيتر رولينسون، رئيس شركة لوسيد المدعومة من السعودية والتنفيذي السابق في تيسلا عن موعد تدشين السيارة الكهربائية الجديدة لوسيد اير في أغسطس القادم بعد تأجيل موعد التدشين الأصلي في معرض نيويورك للسيارات بسبب فيروس كورونا .

كشف بيتر رولينسون، خلال تصريحات صحفية له ، عن بعض المعلومات الجديدة عن موديل اير القادم.. وربما أهم معلومة سنأخذها من الحديث الصحفي أن اير ستنطلق بقوة تصل إلى 1800 حصان!

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لوسيد اير ستكون مزودة بثلاثة موتورات كهربائية مشابهة لتيسلا سايبرتراك وجمس هامر بيك اب القادمة.. وما يميز لوسيد اير هو انتقالها من الاعتماد على نظام كهربائي 400 فولت سابق، والذي دعم قوة قصوى 1000 حصان، إلى ما يُطلق عليه موتورات “مغناطيسية دائمة” أكثر قوة بكثير، بـ 600 حصان لكل موتور من الثلاثة ونظام كهربائي 900 فولت.

مشكلة هذه الموتورات المغناطيسية الدائمة حسب وصف لوسيد لها هي أنها أقل كفاءة في الطاقة من الموتورات الكهربائية المعتادة في المجال.

ولكن صرح رئيس لوسيد أن تراجع الكفاءة محدود ويمكن الالتفاف حوله وتعويضه عبر خفض الوزن وغيرها من الحلول ، كما اضاف ان انتاج السيارة الكهربائية الجديدة سيكون خلال الربع الاول من العام القادم .