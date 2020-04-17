AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

الجمعة 17/أبريل/2020 - 12:55 م
ناهد السباعي
ناهد السباعي
Advertisements
هاجر هانئ
خضعت ناهد السباعى لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود علي، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام بمجموعة من الصور.

وظهرت ناهد السباعى فى جلسة التصوير بفساتين ملفتة وجذابة من أنامل المصمم الأزياء أحمد عبد الله، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بأكمام متوسطة الطول، وتميز التصميم بأنه مصنوع من القماش الدانتيل، واتسم بشق من الجانب كشف عن ساقها.

بينما إطلالتها الثانية ارتدت فستان باللون النبيتى مصنوع من القماش الستان الذى زاد من أناقتها، كما تميز بصيحة الكم الواحد، أكملت ناهد السباعى إطلالاتها بمجموعة من الأكسسوارات الجذابة والراقية التى منحتها إطلالة متكاملة.

ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل رضوى سالم مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة، واعتمدت ناهد السباعى  على خصلات شعرها المموج.

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير
أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير
أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير
أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ناهد السباعي تتحدى برودة الجو بإطلالة جديدة على البحر.. صور

ناهد السباعى لـ ناهد فريد شوقى من أسوان: أنا جاية عشان أدلعك.. شاهد

بملابس جريئة.. ناهد السباعى تستعرض أناقتها فى أسوان

واقفه على دماغها.. ناهد السباعي تشعل الـ سوشيال ميديا.. شاهد

ناهد السباعي تنصح جمهورها باليوجا: تعزز المناعة.. صور

بتمارين اليوجا .. ناهد السباعي تكشف عن رشاقتها بإطلالة رياضية .. شاهد

ترشيحاتنا

بسبب كورونا ونظرات الناس..أم تكتب رسالة على ظهر ابنتها.. صورة

دعاء يوم الجمعة للحبيب.. ردديه لعلها ساعة إجابة

للاستغناء عن نيمار.. باريس سان جيرمان يطلب 130 مليون يورو والتعاقد مع 3 لاعبين من برشلونة

السعودية: لا صحة لاستمرار تعليق الطيران حتى نهاية العام

بركان سترومبولي يبدأ ثورانه من جديد

الطفح الجلدي الأحمر ..علامة جديدة تنذر بإصابتك بـ فيروس كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأراجوز فن مصرى تاريخه يعود لـ الفراعنة.. استغله المصريون لمخاطبة الملوك

أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مدرسة باسمها واعتذار من أهالي القرية.. كيف انتصرت طبيبة الدقهلية من قبرها