أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

مصنوع من القماش الدانتيل، واتسم بشق من الجانب كشف عن ساقها.

أكملت ناهد السباعى إطلالاتها بمجموعة من الأكسسوارات الجذابة والراقية التى منحتها إطلالة متكاملة.

بينما إطلالتها الثانية ارتدت فستان باللون النبيتى مصنوع من القماش الستان الذى زاد من أناقتها، كما تميز بصيحة الكم الواحد،