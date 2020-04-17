أيهما أجمل.. ناهد السباعي تتألق بفساتين ملفتة في أحدث جلسة تصوير

خضعت ناهد السباعى لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور محمود علي، وشاركت متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى الإنستجرام بمجموعة من الصور.
وظهرت ناهد السباعى فى جلسة التصوير بفساتين ملفتة وجذابة من أنامل المصمم الأزياء أحمد عبد الله، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأبيض بأكمام متوسطة الطول، وتميز التصميم بأنه مصنوع من القماش الدانتيل، واتسم بشق من الجانب كشف عن ساقها.
بينما إطلالتها الثانية ارتدت فستان باللون النبيتى مصنوع من القماش الستان الذى زاد من أناقتها، كما تميز بصيحة الكم الواحد، أكملت ناهد السباعى إطلالاتها بمجموعة من الأكسسوارات الجذابة والراقية التى منحتها إطلالة متكاملة.
ومن الناحية الجمالية، وضعت لها خبيرة التجميل رضوى سالم مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة، واعتمدت ناهد السباعى على خصلات شعرها المموج.