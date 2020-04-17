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محافظات

استلام وتوريد 145 طن قمح في يومين ببنى سويف

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:05 م
صدى البلد
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محمد عبد الحليم
أكد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف انتظام  أعمال توريد واستلام القمح للموسم الحالي ،مشيرًا إلى متابعته للتسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة المتصلة بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية السبع،حيث بلغ إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع 145 طن و427 كيلو جرام وذلك  على مدار يومي الأربعاء والخميس الماضيين منذ انطلاق موسم التوريد في الـ  15 أبريل الجاري . 
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جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين،حول سير العمل في توريد واستلام محصول القمح للموسم الحالي 2019/2020،وذلك للاطمئنان على انتظام أعمال األتوريد واستلام الأقماح ضمن خطة المحافظة المعدة مسبقًا بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة  لتوفير الوقت والجهد على المزارعين،حيث تم تشكيل لجنة لتنفيذ هذه الخطة برئاسة مدير عام التموين وعضوية مدير عام الزراعة ،رئيس قسم صيانة الحبوب، ومن ديوان عام المحافظة ضمت كل من : مديري المتابعة والشئون القانونية والتفتيش المالي والإداري ومركز معلومات التنمية المحلية . 

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر 130 ألف فدان والمستهدف هذا الموسم توريده 200 الف طن، حيث يتوافر بالمحافظة 22 موقعا تخزينيابإجمالي طاقة استيعابية 230 الف طن.

استلام وتوريد 145 طن قمح في يومين ببنى سويف
استلام وتوريد 145 طن قمح في يومين ببنى سويف
استلام وتوريد 145 طن قمح في يومين ببنى سويف
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