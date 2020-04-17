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رياضة

ليفربول يتحدى النادي الأهلي في "التصدي الأفضل".. تفاصيل

الجمعة 17/أبريل/2020 - 08:43 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
قام نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل، بتحدي النادي الأهلي المصري، عبر هاشتاج" التصدي الأفضل" ، #التصدي_الأفضل ، وذلك لنشر أفضل تصديات حراس المرمى لكل فريق.

وكان نادي الإتفاق السعودي، قد قام بتحدي ليفربول، ليرد الريدز بنشر فيديو لأبرز تصدياته، بالإضافة للهدف الذي صنعه لنجمنا المصري محمد صلاح في شباك نادي مانشستر يونايتد.

وقام حساب نادي ليفربول الإنجليزي على موقع تويتر، بتحدي النادي الأهلي، ونادي الإتحاد السعودي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وميلان الإيطالي، في انتظار رد تلك الأندية على التحدي، حيث من المتوقع أن ينشر النادي الأهلي فيديو بأفضل تصديات حارس مرماه محمد الشناوي.

يذكر أن أليسون بيكر قد انضم لصفوف نادي ليفربول الإنجليزي العام الماضي، قادمًا من نادي روما الإيطالي.
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