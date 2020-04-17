رسالة مؤثرة من مصابة كورونا بعد تعافيها وابنتها بالإسكندرية.. صور

احتفل الطاقم الطبي والعاملون بمستشفى العجمي النموذجي، والتي تستخدم كمستشفى عزل لمصابي فيروس كورونا المستجد بالإسكندرية، بتعافي المصابة هبة أحمد، والتي كانت تتلقى العلاج مع ابنتها "ليمار"، 9 سنوات والتي خرجت في وقت سابق.





وقالت "هبة"، في بوست كتبته على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"،"الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا ومبروك لكل الناس اللي تعافت وربنا يشفي كل مريض".





وتوجهت "هبة"، بالشكر للعاملين في المستشفى قائلة:"بشكر جدا الطاقم الطبي والتمريض داخل منطقة عزل أبو قير وطبعا مستشفي العجمي دكتور ميرفت ودكتور تيسير ودكتور محمد ودكتور حسام وصابرين ورضوى".





وأضافت:"بجد مهما قدمت من شكر وامتنان ليهم لن يفي بحقهم اللي بيعملوه وبيقدموه من رعايه صحية ونفسية وكمان بيضحوا بحياتهم وبيتركوا عائلتهم لازم يتكرموا فوق كل التكريمات حفظكم الله".



