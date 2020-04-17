مهاجم سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

كشف حسام حسن، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سموحة، حقيقة العروض المقدمة من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للرحيل عن الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل.





وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية إنه يحاول الحفاظ على الجانب البدني ببعض من التدريبات الخفيفة في المنزل وذلك بسبب الظروف المحيطة بالرياضة بالوقت الحالي.





وأضاف: "مفاوضات الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب في الدوري المصري، ولكن الأمر متروك لرئيس سموحة فرج عامر، هو الأدرى بمصالح اللاعبين.



