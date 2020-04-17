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رياضة

مهاجم سموحة يكشف حقيقة مفاوضات الأهلي والزمالك

الجمعة 17/أبريل/2020 - 11:54 م
صدى البلد
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نور عادل
كشف حسام حسن، مهاجم فريق الكرة الأول بنادي سموحة، حقيقة العروض المقدمة من قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك للرحيل عن الفريق السكندري بداية من الموسم المقبل.

وقال حسام حسن في تصريحات تليفزيونية إنه يحاول الحفاظ على الجانب البدني ببعض من التدريبات الخفيفة في المنزل وذلك بسبب الظروف المحيطة بالرياضة بالوقت الحالي.

وأضاف: "مفاوضات الأهلي والزمالك شرف لأي لاعب في الدوري المصري، ولكن الأمر متروك لرئيس سموحة فرج عامر، هو الأدرى بمصالح اللاعبين.

وأردف: "عروض الأهلي والزمالك حتى الآن مجدر كلام وكلاء لاعبين، ولم ترتق لمستوى الجدية الكافية".
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